Club Brugge uitgeteld voor de titel?

Iets voorbij het halfuur stond de regerende landskampioen mijlenver van de broodnodige driepunter, nadat Kara Mbodji op hoekschop met een buffelstoot voor de 2-0 had gezorgd. Vijf minuten voor rust gingen de poppen aan het dansen. Ruud Vormer en Uros Spajic botsten stevig tegen elkaar bij een duel. In de commotie die daarop volgde, gaf de Nederlander een slag aan Lukasz Teodorczyk. Vormer mocht zich gelukkig prijzen met een gele kaart. Niet veel later kon de middenvelder dan toch gaan douchen, voor het onderuit schoffelen van Tielemans ging hij opnieuw het boekje in.

In de tweede helft was het team van Michel Preud'homme een vogel voor de kat. Anderlecht belegerde het doel van Ludovic Butelle, die kopballen van Dendoncker en Kara uit zijn doel ranselde. De thuisploeg, die donderdag een zware Europa League-wedstrijd afwerkte bij Manchester United, morste met de kansen en verzuimde zo de score op te drijven. Aan de overzijde kreeg Wesley een uitgelezen kans om de aansluitingstreffer maken, maar de spits besloot over. Alleen voor doel trapte Adrien Trebel de mogelijke 3-0 op het been van Butelle. De ingevallen Isaac Kiese Thelin trapte voorlangs, het laatste wapenfeit. Blauw-zwart blijft zo zegeloos in deze play-offs.

In de stand telt Anderlecht 41 punten. Paars-wit staat acht punten voor op AA Gent, dat vrijdag in de Ghelamco Arena op 1-1 bleef steken tegen KV Oostende. Club Brugge volgt op negen punten.