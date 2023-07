In de eerste helft is Club Brugge de betere ploeg. Blauw-zwart voetbalt regelmatig enkele kansen bij elkaar, maar de efficiëntie ontbreekt. In de tweede helft starten aan beide kanten veel jonge gezichten. Het is even wachten op kansen, maar in de 65e minuut komt Zulte-Waregem op voorsprong na een goede afwerking van Demuynck. Club Brugge is niet meer in staat om die achterstand op te halen en verliest dus hun eerste match onder Ronny Deila met 0-1.