Club Brugge wint More Than Football Award

Club Brugge heeft de ‘More Than Football Award 2020’ gewonnen met hun project ‘De Beer en zijn Sjaal’. Het kinderboek van de club, dat jonge en oudere fans oproept tot respect en verdraagzaamheid, werd door een vakjury verkozen als beste sociale actie in het Europese voetbal.

Het doel van de 'More Than Football Award' is om de beste sociale initiatieven in het Europese voetbal te bekronen. Het viert het werk dat op maatschappelijke gebied wordt geleverd op en naast het veld, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het is de hoogste mogelijke erkenning voor sociale initiatieven binnen het Europese voetbal. Club Brugge volgt hiermee het Oekraïense Shakhtar Donetsk op die in 2019 deze prestigieuze internationale award won. De andere genomineerde organisaties waren Borussia Dortmund, Legia Warsaw, Malmö FF en de Belgische Pro League.

‘De Beer en zijn Sjaal’

Clubs voorleesverhaal 'De Beer en Zijn Sjaal' kaart op een unieke manier enkele maatschappelijke thema's aan zoals onverdraagzaamheid, respect en racisme. Thema’s waar jammergenoeg ook heel wat andere Europese voetbalclubs mee geconfronteerd worden.

Met het voorleesverhaal wil Club toekomstige, maar ook huidige generaties fans, bijbrengen dat andere clubkleuren ons niet verschillend maken, maar dat net de liefde voor het voetbal ons samenbrengt. Het is een verhaal over Clubliefde, maar nog veel meer over clubliefde, met kleine c.

Maar liefst 5.000 exemplaren van het kinderboek werden afgelopen jaar verdeeld onder fans, scholen en bibliotheken. Meer dan 55.000 bezoekers lazen het verhaal op de interactieve website www.debeerenzijnsjaal.be in Nederlands, Frans of Engels. De ganse campagne bereikte bijna 5.000.000 mensen op social media.

“Erkenning voor ons”

"We zijn zeer vereerd met deze fantastische award. De manier waarop we met ons kinderboek ‘De Beer en zijn Sjaal’ op een impactvolle manier respect in het voetbal aankaarten werd door heel wat collega’s gesmaakt. Het is een erkenning voor het innovatieve werk dat we met de ganse Club realiseren ten goede van de samenleving en geeft ons een boost om te blijven inzetten voor verschillende maatschappelijke thema’s.” aldus Head of Foundation, Peter Gheysen.

Ook Clubs’ voorzitter Bart Verhaeghe is zeer verheugd met deze award: “We steven ernaar om een pionier te zijn in wat we dagelijks doen, ook op internationaal niveau. Op het veld en naast het veld, maar even goed ook met wat we realiseren via onze Foundation in de samenleving. Ik ben als voorzitter dan ook zeer trots op deze internationale award."

Club ontvangt ook een complete Clubbranded Mini-Pitch System ™, dankzij Musco Lighting. In overleg met Stad Brugge krijgt dit uniek minivoetbalveld binnenkort een bijzondere plaats in Brugge.