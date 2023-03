Club en Cercle Brugge mogen zolang het nodig is in Jan Breydelstadion blijven

De huidige overeenkomst loopt nog tot 30 juni. In de nieuwe gebruiksovereenkomst staat deze keer geen einddatum. De ploegen kunnen het stadion dus gebruiken tot er een nieuw stadion komt. Zo meldt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) maandag.

Het Jan Breydelstadion is eigendom van de stad Brugge. Het beheer van het stadion wordt geregeld via een gebruiksovereenkomst met de voetbalploegen. De huidige overeenkomst loopt tot 30 juni en moest worden verlengd. In de nieuwe overeenkomst is echter geen sprake van een einddatum.

"Stadion in slechte staat"

"De overeenkomst voor het gebruik van het Jan Breydelstadion eindigt op het moment van de oplevering van het nieuwe stadion en de effectieve ingebruikneming van het stadion door Club Brugge en eventueel door Cercle Brugge indien Cercle nog niet over een nieuw eigen stadion zou beschikken", verduidelijkt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Daar zit de recentelijke beslissing van de Raad van Vergunningsbetwistingen voor iets tussen. "De teleurstelling na de uitspraak van de raad van vergunningsbetwistingen was zeer groot, maar we moeten ook vooruit kijken. De verlenging van de gebruiksovereenkomst bakent ieders verantwoordelijkheden in het beheer van het stadion af en garandeert dat beide ploegen de komende seizoenen in het Jan Breydelstadion kunnen blijven voetballen, zolang dan nodig is."

Wel is het al enige tijd duidelijk dat het stadion zich in een slechte staat bevindt. "De laatste uitgebreide inspectie dateert van 2021. Binnenkort staat een nieuwe controle gepland", zegt Demon. "Hoe lang er nog kan gevoetbald worden op Jan Breydel is moeilijk te zeggen en is afhankelijk van heel wat factoren. De licentievoorwaarden en vereisten voor bijvoorbeeld Europees voetbal worden elk jaar scherper. Dat is naar de toekomst toe zeker een reële bezorgdheid. Maar laat duidelijk zijn dat veiligheid primeert en er op dat vlak vooralsnog geen structurele problemen zijn."