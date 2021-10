Club mikt thuis tegen City op nieuwe stunt

Deze week wordt in de verschillende Europese voetbalbekers de derde speeldag van de groepsfase afgewerkt.

Club Brugge mag in de Champions League gastheer zijn voor Manchester City terwijl Genk en Antwerp (in de Europa League) net als AA Gent (in de Conference League) buitenshuis aan de slag gaan.

Club Brugge prijkt na twee speeldagen met een onverhoopte 4 op 6 op de tweede plaats in zijn poule A. Na een 1-1 gelijkspel in Jan Breydel tegen de sterren van PSG volgde een knappe 1-2 overwinning op het veld van RB Leipzig. Dinsdagavond (18u45) staan de troepen van Philippe Clement opnieuw voor een loodzware opdracht met de komst van Manchester City. De Engelse kampioen staat na een zege tegen Leipzig (6-3) en verlies in Parijs (2-0) voorlopig pas derde en heeft dus weinig ruimte om nog steken te laten vallen.

Afgelopen weekend tankten beide teams alvast vertrouwen met een vlotte 2-0 zege in de eigen competitie, Brugge tegen Kortrijk en City tegen Burnley (met een scorende Kevin De Bruyne).