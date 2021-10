Club reageert vol afschuw op zwaar geweld tegen supporter City

Club Brugge heeft online gereageerd op het incident in Oost-Vlaanderen, waarbij een supporter van Manchester in elkaar is geslagen.

De 63-jarige man is dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat hij als fan van Manchester City het slachtoffer geweest zou zijn van agressie van supporters van Club Brugge, op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. Dat zegt zijn zoon, die mede-voorzitter is van de Belgische Manchester-supportersclub Blue Moon Belgium. De daders lieten hem voor dood achter, de man verkeert in levensgevaar.

De daders zijn in elk geval niet welkom als Club Brugge-supporter, zegt Club. ”Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de Manchester City supporter.”