Club Roeselare wil meer controle na recente inbraken en vandalisme

De afgelopen maanden is er een paar keer ingebroken en waren er ook enkele pogingen. Veel is er niet gestolen, maar de schade is wel groot, zo is er onder meer een deur met inbraakwerend glas kapot gemaakt. Enkele voetbalclubs uit de buurt maken hetzelfde mee. Bij Club Roeselare zijn ze het beu.

Gino Vanhaelewyn van Club Roeselare bevestigt: "Wij willen zeker maatregelen. We willen dat er bewakingscamera's komen op de OLV-Vrouwemarkt, dat ze daar al kunnen starten. Verder hopen we dat ze kunnen uitbreiden naar het voetbalveld, waar zeker ook camera's nodig zijn. We kunnen ook vragen aan de politie om zeker meer langs te komen, 's avonds en 's nachts."