Club viert 130 jarig bestaan met Augmented Reality in Brugge

"Ooit al eens penalties getrapt tegen Mignolet, gespurt tegen Noa Lang of een selfie genomen met De Ketelaere wanneer je langs de monumenten van Brugge wandelt? Zowel inwoners, fans als (buitenlandse) toeristen kunnen het vanaf vandaag via de QR-codes op verschillende hotspots in de stad. Na het voltooien van de laatste missie beloont de club ook iedereen met een leuk geschenkje in de nieuwe City Shop", klinkt het bij Blauw-Zwart

Chief Business Officer Bob Madou: “Het gebruik van augmented reality is uniek in de Belgische voetbalwereld en een nieuwe stap in de fan experience van Blauw-Zwart. Niet alleen onze eigen supporters maar ook buitenlandse toeristen komen via een zeer innovatieve manier in aanraking met Club Brugge. De vele historische trekpleisters in de stad en onze 130ste verjaardag vormen dan ook een ideale combinatie voor dit digitale project.”

Meer info over de interactieve stadswandeling vind je op wearbruges.be