Club viert titel met fans: feestgedruis in Brugge

Landskampioen Club Brugge heeft zijn laatste competitiematch met 1-2 verloren van Genk. Het was echter een wedstrijd zonder veel impact, want blauw-zwart was al zeker van de titel. De fans verzamelden rond het stadion en konden de spelers met de beker kort groeten.

In het duel tussen Club Brugge en Racing Genk stond er niets meer op het spel, behalve dan de eer. Blauw-zwart startte met een veredeld B-elftal en de zestienjarige Noah Mbamba werd de jongste debutant ooit bij de kampioen.

Glijdende Muñoz

Het begin verliep moeizaam, maar Club kreeg op het halfuur wel een elfmeter cadeau na een glijpartij van Munoz. Vanaken zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Vandevoordt. Genk, dat enkel topschutter Paul Onuachu liet rusten en verder met haar beste elf speelde, was de bovenliggende partij en werd daar op het uur voor beloond.

Invaller Toma knalde de bal uit de draai voorbij invallersdoelman Horvath, 0-1. Club wilde het seizoen niet afsluiten met een nederlaag en zette in de slotfase druk. Kapitein Vormer gleed tien minuten voor tijd aan de tweede paal de 1-1 tegen de netten.

Klein feestje

Die nederlaag zou er echter toch komen, want Genk kreeg vier minuten later een strafschop na een fout van Horvath op Dessers. De spits van Genk zette die zelf feilloos om en zo verloor Club uiteindelijk zijn laatste match.

Veel veranderde dat niet aan de feestvreugde bij blauw-zwart. In een Jan Breydelstadion dat met een 450 tal supporters gevuld was, mochten ze hun medaille ophalen en de beker in de lucht steken. Rond het stadion volgden nog honderden andere fans de wedstrijd. Zij verzamelden al in de vroege namiddag rond De Platse.