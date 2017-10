Club zoekt 4.000 euro voor slachtoffer hooligans

Club Brugge en een winkel uit Torhout slaan de handen in elkaar om rolstoelgebruiker Peter Depover een nieuwe driewielscooter te bezorgen.

Na de match van Club tegen Antwerp kwam het tot rellen op de Gistelsesteenweg. Heethoofden vernielden onder meer het rode ‘autootje’ van rolstoelgebruiker Peter Depover. Samen met de Clubfans zet Club nu een crowdfunding-actie op om Peter een hart onder de riem te steken, iets wat hij ten zeerste kan appreciëren. Peter: “Ook al waren de schuldigen geen Clubfans, ik heb onmiddellijk heel veel steun gevoeld vanuit de Club-familie. In Sint-Andries ben ik bekend door m’n autootje, het is fantastisch dat ik nu niet vergeten word door Club en zijn fans. Ik zal mijn zaak verder kunnen zetten en mobiel kunnen blijven, misschien wel in een blauw-zwart busje!”

Vespa Shop Xclusive Bike uit Torhout, die ook de originele Piaggio van Peter leverde, doet zijn duit in het zakje en geeft een serieuze korting. Het doel is om de overige 4.000 euro in te zamelen voor een nieuw wagentje. Supporters die Peter willen steunen: kunnen hun bijdrage storten op het rekeningnummer van Club Brugge Foundation - BE16 280 0473300 74, met vermelding Peter Depover.