Clubfans volgen mee op de Platse

Grote samenscholingen zijn nog altijd verboden maar 60 à 70 Clubfans hebben er toch voor gekozen om de match tegen Anderlecht te volgen op de Platse in Sint-Andries. Een ploeg van Focus en WTV volgt er mee de wedstrijd. Verslag vrijdag in het Middagnieuws.

Door de 4-0-zege van RC Genk op Antwerp voelt elke clubfan vanavond de zenuwen door de keel gieren. Een punt op het veld van de aartsrivaal Anderlecht is voldoende voor Blauw-Zwart om een zeventiende landstitel binnen te halen. Als dat lukt wordt het, voor het eerst sinds 1978, de tweede titel op een rij.

Dat alleen al is - ondanks de coronamaatregelen - genoeg voor 60 à 70 Clubfans om toch naar de Platse in Sint-Andries te komen en daar, onder een luifel, op het terras, samen de wedstrijd van Club Brugge te volgen. Een verplaatsing naar Anderlecht zit er om gekende redenen niet in, maar zo krijgt de titelspanning toch een uitlaadklep.

Ze zien er alvast Hans Vanaken de 0-1 scoren in de dertiende minuut. Club dus helemaal op titelkoers! Maar Anderlecht lukte net voor de rust de gelijkmaker van op de stip via Nmecha. Pas vroeg in de tweede helft kwam er verlichting, na doelpunten van Vanaken en Lang. Nmecha en Bruun larssen zorgden nog voor de 3-3, maar het feestje op de Platse kon nietmeer stuk.