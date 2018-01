Clubstadion: Ghelamco wil opslagruimte op die plek

Ghelamco wil opslagruimten ontwikkelen op een deel van de gronden waar Club Brugge een nieuw stadion wil zetten. Dat zegt het bouwbedrijf in een persbericht. Ghelamco bevestigt het verzet tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, maar wil wel meewerken "aan een constructief overleg".

"Ghelamco heeft sinds 2011 overeenkomsten met betrekking tot gronden in het plangebied met als doel opslagruimten te ontwikkelen. Dit lang voor er van een stadion sprake was en geheel conform met de toen geldende voorschriften", zegt Ghelamco.

Waardeverlies

Het bedrijf van Paul Gheysens, eigenaar van voetbalclub Antwerp, spreekt van "waardeverlies" nu het Ruimtelijk Uitvoeringsplan de gronden niet langer inkleurt als bedrijventerrein, maar wel hoofdzakelijk als recreatiegebied in functie van een voetbalstadion. "Om deze redenen werd beslist om in beroep te gaan bij de Raad van State. Ghelamco is trouwens niet de enige ontwikkelaar die om die redenen zich tegen het plan verzet."

Het bedrijf zegt ook dat het nooit werd geraadpleegd, "niet door de beoogde ontwikkelaar, noch door de overheid of intercommunale, ondanks het feit dat Ghelamco en andere ontwikkelaars reeds in februari 2017 bezwaar hadden ingediend".

