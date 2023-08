Clubsupporter vrij na mogelijke aanranding jonge vrouw in Spanje

In Pamplona in Spanje is gisteren een supporter van Club Brugge gearresteerd op verdenking van aanranding van een jonge vrouw. Volgens een Spaanse krant is hij intussen vrij na het betalen van een borgsom.

In Spaanse media is te lezen hoe een supporter van Club Brugge gisteren in het Spaanse Pamplona opgepakt is door de politie. De supporter was er eerder al aanwezig voor de uitwedstrijd van blauw-zwart tegen het Spaanse Osasuna in de Conference League.

Eerder die dag zou de supporter in een bar op Plaza Castillo een jonge vrouw betast hebben. Honderden fans waren op het plein aanwezig om van daaruit in groep naar het stadion te trekken.

Dankzij camerabeelden is de man geïdentificeerd en kon de politie hem nog voor de wedstrijd arresteren. Volgens de Spaanse krant Diario de Navarra is de man intussen vrij. Hij zou vandaag een borgsom van 15.000 euro hebben betaald. Het is nog afwachten of het verhaal nog een staartje krijgt.

Ook supporter in gevangenis in Denemarken

Begin deze maand belandde een 17-jarige supporter van Club Brugge al in een jeugdinstelling in Denemarken. De jongeman uit Jabbeke werd opgepakt na de Europese voetbalwedstrijd van Club Brugge tegen Aarhus.

Volgens zijn advocaat was hij betrokken bij rellen.