Het is trouwens de week van het vrijwilligerswerk. In heel Vlaanderen zijn er zowat 750.000 mensen die zich belangeloos en onbezoldigd inzetten in hun buurt, voor een organisatie of een goed doel. Ook bij de CM nemen vrijwilligers heel wat taken op zich, maar het ziekenfonds wil het belang van alle vrijwilligers onderstrepen.