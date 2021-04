Coöperanten Electrawinds kunnen inleg volledig recupereren

De vereffenaars van de coöperatieve Groenkracht roepen hen wel op zich aan te melden, om het geld te kunnen overmaken.

Electrawinds kwam in 2013 in zware financiële problemen door mismanagement en werd uiteindelijk overgenomen door het Luikse Tecteo, nu Nethys. Voor de coöperanten van Groenkracht, die speciaal werd opgericht om te investeren in hernieuwbare energie en geld had gestopt in Electrawinds, was het wachten op de terugbetaling van hun investering. Die komt nu sneller dan verwacht, bleek woensdag op de jaarlijkse algemene vergadering van Groenkracht.

Akkoord met Elicio

De vereffenaars zijn tot een akkoord gekomen met Elicio, het windenergiefiliaal van Nethys, over een vervroegde terugbetaling van de lening van 17 miljoen euro. Normaal zou die lening pas tegen eind 2025 volledig zijn terugbetaald.

"De voorbije weken zijn we tot een overeenkomst gekomen met Elicio over een vervroegde, integrale terugbetaling van het openstaande saldo van de lening. Het bedrag, dat nog 11 miljoen euro bedraagt, zal eind april worden terugbetaald aan Groenkracht", aldus de vereffenaars Isabelle De Leenheer en Jan Degryse in een persbericht.

"Uiterlijk begin 2022 terugbetaling"

"Vervolgens kunnen alle formaliteiten worden vervuld om de vereffening van de coöperatieve af te ronden. Dit betekent dat de coöperanten uiterlijk begin 2022 de laatste terugbetaling van hun investering zullen krijgen. We hebben er goede hoop op dat de volledige inleg, 125 euro per aandeel, kan worden gerecupereerd. Mogelijk komt daar nog een kleine liquidatiebonus bovenop."

De vereffenaars roepen de coöperanten wel op om zich aan te melden. Voor een aantal onder hen beschikken ze nog niet over de juiste gegevens om over te gaan tot terugbetaling van hun investering. Men kan hiervoor een mail sturen naar groenkracht@vdl.be.