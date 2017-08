Coöperatieve Afcowest fors gegroeid

Afcowest is een aanvoerplatform voor de groentetelers in Zuid West-Vlaanderen waar ze hun dagverse producten afleveren om ze van daaruit aan te voeren op de REO Veiling in Roeselare. Vorig jaar voerden de leden van Afcowest ruim 1,4 miljoen verpakkingseenheden aan op Afcowest. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2000.

Wat klein begon, is vandaag een betrouwbare logistieke speler in de regio van Poperinge. Samen met de REO Veiling zorgt Afcowest dat de verse kwaliteitsgroenten van de Westhoek in prima omstandigheden hun weg vinden naar de consument.