Coach Club Brugge houdt druk af voor duel tegen Union

Club Brugge staat er door de winst op Union vorige zondag wel goed voor. Wint het morgenavond opnieuw, dan kan het volgende zondag al kampioen zijn. Of dat met mooi voetbal is, maakt niet uit.

"Het gaat om winst"

Nuchtere mens, Alfred Schreuder, vanmiddag op de persconferentie. Wervelend was het niet, zondag op Union. Daar maalt hij niet om. Z'n spelers ook niet.

Alfred Schreuder, trainer van Club Brugge:

"We weten dat we op een bepaalde manier gespeeld hebben waar ze vertrouwen in hadden. Dat stralen ze ook uit. Als je dat goed beheerst, dan komt het resultaat naar je toe. Dat hebben we afgelopen zondag ook gedaan. En dan heb je tegen een topploeg uit België uiteindelijk gewonnen. Uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om de winst. Het moet niet altijd met mooi voetbal. Soms is het mooi als het kan. Maar soms worden er andere dingen gevraagd in topwedstrijden."

"Aanpak niet veranderen"

Zo komt er morgenavond weer één aan. Op Jan Breydel nu. Schreuder zal z'n aanpak niet veranderen. Bij winst ligt de rode loper uit naar de titel. Schreuder blijft zichzelf.

"Als we winnen doen we goede zaken. Als we gelijkspelen is het ook ok. Als we verliezen is er ook niets aan de hand want ik denk dat de beslissing valt op het einde van de rit. Maar we gaan natuurlijk voor de winst. Als we verliezen, betekent dat natuurlijk wel dat het niet goed is voor ons. Laat ik mezelf even corrigeren. Maar we gaan van het positieve uit."

Wint Club morgen, dan kan het zondag zijn derde titel op rij pakken. Nummer achttien is dat.