Coach lost slaapproblemen bij kinderen op

Karen Claes is ervaringsdeskundige en sinds januari zelf slaapcoach. Ze zocht eerst zelf hulp in Nederland bij een specifieke slaapcoach voor jonge kinderen, want bij ons komen die niet zo vaak voor. Wat volgde waren drie weken intensieve begeleiding waarin het gedrag van het kind én ook de ouders veranderde. Veel geduld, doorzettingsvermogen en routine is daarbij heel belangrijk, en ook een aantal methodes om het slapen gemakkelijker te laten verlopen.

De begeleiding is niet goedkoop, 475 euro, maar volgens Karen is het slaapprobleem na een drietal weken opgelost.