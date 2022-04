Coalitiewissel in Wervik: Vooruit dumpt Open VLD, burgemeester kan daardoor aanblijven

Normaal zou Casier na 4 jaar de fakkel doorgeven aan Bert Verhaeghe van de stadslijst 'Open Vld-Groen-Positief Project’. Door die partij nu te laten vallen en in zee te gaan met de huidige oppositiepartij CD&V kan Casier aanblijven. Samen hebben ze 16 van de 25 zetels.

Na de jongste verkiezingen ging Vooruit in zee me 'Open Vld-Groen-Positief Project’. In het bestuursakkoord zou eerste schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) na vier jaar voor nog een periode van twee jaar burgemeester worden. Maar dat gaat dus nu niet door. De stadslijst 'Open Vld-Groen-Positief’ wordt geruid voor CD&V.

Constructieve motie van wantrouwen

Vandaag dienden Vooruit en CD&V daarvoor een constructieve motie van wantrouwen in tegen de meerderheid Vooruit & ‘Open VLD – Positief Project – Groen’. Volgens Vooruit liep de samenwerking in het college stroef, wat volgens haar op de lange duur nadelig zou zijn voor Wervik. Na gesprekken kwamen Vooruit en CD&V naar eigen zeggen “tot een positieve samenwerking waar er ruimte was voor elk hun eigen ideeën en bekommernissen. “

Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin worden tot eind 2024 de nieuwe schepenen voor CD&V. En burgemeester Youro Casier blijft op post, net als de schepenen Geert Bossuyt en Lien Deblaere. Eerder zijn ook al in Blankenberge en Langemark-Poelkapelle via moties van wantrouwen coalitiewissels doorgevoerd.