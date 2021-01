Cocaïne, cash en cannabis: 12 dealers aangehouden in twee grote drugsdossiers

Op drie december arresteerde de politie acht personen. Zes daarvan blijven verder aangehouden. Er vonden zes huiszoekingen plaats, vijf in Kortrijk en één in Gullegem.

Het volgende werd in beslag genomen:

12,5 kilo cannabis met een straatwaarde van 125.000 euro

3.500 euro cash geld

3 voertuigen

(lees verder onder de foto)

Bij een tweede actie op 14 december werden opnieuw acht personen gearresteerd, ook daarvan bleven er zes aangehouden. Er vonden vijf huiszoekingen plaats. Drie in Kortrijk, één in Harelbeke en één in Waregem.

Daar werd het volgende in beslag genomen: