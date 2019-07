Code oranje: Bredene last evenementen af

Het moest een bruisende avond worden in Bredene, maar de weergoden beslisten daar anders over. Er worden zaterdagnamiddag, -avond en in de nacht van zaterdag op zondag namelijk onweersbuien verwacht die lokaal hevig kunnen zijn. Er is gevaar op veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten. Plaatselijk kan er meer dan 50 liter per vierkante meter vallen. Burgemeester Vandenberghe (sp.a) besliste om alle evenementen af te lassen.

Tickets worden terugbetaald

Er stonden maar liefst drie evenementen op de agenda: 90's At The Beach, Bluesrockfestival The Village Goes Crazy en de Twins Sell Beach Party op het strand. De eerste twee evenementen waren gratis, de organisatie van de Twins Sell Beach Party heeft al laten weten dat de tickets terug zullen betaald worden.