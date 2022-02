Code oranje voor de kust, elders code geel

Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

Het KMI verwacht er rukwinden van 100-110 km/u en mogelijk tot 120 km/u tussen de middag en het eerste deel van de namiddag.

Elders dus code geel

Het KMI kondigt voor vandaag opnieuw code oranje af voor de kust. Elders blijft code geel van kracht, waarbij rekening gehouden moet worden met rukwinden tussen 80 en 100 km/u.

Code oranje betekent dat (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. In code geel is plaatselijke overlast of schade mogelijk.