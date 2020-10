Code oranje voor KU Leuven Kortrijk en Brugge

Vanaf volgende maandag stappen de universiteitscampussen van de KU Leuven in Kortrijk en Brugge over op 'code oranje'. Wat vooral betekent dat het aantal studenten dat les krijgt op de campus zelf, wordt teruggeschroefd.

Concreet betekent code oranje dat er vanaf komende maandag, bij hoorcolleges voor een grotere groep, in de universiteitsaula's maar een op de vijf plekken bezet mag zijn als iedereen een mondmasker draagt. Onder meer hoorcolleges in richtingen als geneeskunde, rechten of economie - met veel studenten - vallen hier onder.

Bij lessen in kleinere groep mogen er, met mondmasker, een op de twee plekken bezet zijn. Practica-, labo-oefeningen en oefeningen in pc-lokalen gaan wel gewoon door, met mondmasker.