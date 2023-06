Code paars voor hooikoortslijders, kust is beste plaats komende dagen

Er komt een lastige periode aan voor hooikoortslijders: de komende dagen hangen er steeds meer pollen in de lucht. Er is wel goed nieuws: De kust heeft de beste kaarten.

Voor vandaag verwacht het KMI al grote stuifmeelhoeveelheden in de lucht. Wie een stuifmeelallergie heeft zal er snel symptomen van opmerken. De situatie is over heel Vlaanderen dezelfde, alleen aan de kust blijft het aandeel stuifmeel in de lucht beperkt. Alleen wie zeer gevoelig is zal er hinder van ondervinden.

Code paars

Maar de situatie gaat snel veranderen: donderdag al schaalt het KMI voor heel Vlaanderen op naar code paars op de kaart. Dan zijn er grote stuifmeelhoeveelheden in de lucht verwacht. Buitenactiviteiten zijn dan sterk afgeraden voor hooikoortslijders. Maar opnieuw geldt: de kust heeft de betere papieren.

Wie dus komend weekend aan al te grote last wil ontsnappen moet aan de kust zijn.