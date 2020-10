Code rood in Campus Atheneum Waregem

Campus Atheneum in Waregem schakelt over naar code rood: alle lessen vinden vanaf vandaag online plaats.

De school heeft niet gewacht op een beslissing van de overheid, maar neemt het initiatief voor de code rood en het afstandsleren samen met het CLB en de crisiscel van de stad Waregem. Gisteren bleek dat al 1 op de 5 leerlingen thuis te zitten. Of met een besmetting, of na het hebben van een risicocontact, waardoor ze verplicht in quarantaine verblijven.