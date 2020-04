Coens: "Bezoekers toelaten nog niet haalbaar"

Nu reeds bezoekers toelaten in de woonzorgcentra, is nog niet haalbaar.

Dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens op Twitter. Over de kwestie van het bezoek aan de woonzorgcentra is na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad het debat losgebarsten. De koepels van de zorgsector vinden het niet haalbaar en hekelen meteen dat ze niet betrokken werden bij de beslissing. Zorgnet-Icuro raadt de rusthuizen zelfs aan om de maatregel niet toe te passen en, tot de situatie gestabiliseerd is, geen bezoek toe te laten.

Menselijke opening, maar niet haalbaar

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens komt nu met een verduidelijking. "De federale maatregel in verband met het bezoek aan de woonzorgcentra moet gelezen worden als het creëren van een mogelijkheid", tweet hij. "Dit is een menselijke opening, maar is nu nog niet haalbaar. De praktische uitwerking vanaf wanneer en hoe dit mogelijk zal zijn, moet door Vlaanderen, in overleg met sector bekeken worden." Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke stelde woensdagavond via Twitter uiteindelijk voor om de beslissing rond het toegelaten bezoek "uit te stellen en goed voor te bereiden". De betrokken sectoren zitten donderdagvoormiddag alvast rond de tafel om de nieuwe maatregel van de veiligheidsraad te bespreken.

