Coens neemt ontslag als havenbaas als hij CD&V-voorzitter wordt

Coens, de huidige burgemeester van Damme, is ondertussen de zesde kandidaat die in de CD&V-voorzittersrace stapt. Hij pleit ervoor om af te stappen van het conflictmodel dat de samenleving en politiek verdeelt. "Nu gaat het tussen mensen die voor conflict kiezen en mensen die oplossingen willen zoeken. Dat laatste zit in het DNA van CD&V. Dat moeten we terugvinden en andere mensen daarvoor warm maken".

Keuze van het hart

Coens wil mensen betrekken via een platform van geregistreerde kiezers die mee sturing geven aan programmapunten en inhoud, "zodat je een gedragen oplossing krijgt". Als hij de voorzittersverkiezingen wint, stopt Coens met zijn job bij de haven. "Mijn verstand zegt, doe dit niet, want ik geef een mooie job op als ik fulltime partijvoorzitter zou worden. Maar mijn hart zegt: dat kan toch niet dat zoveel mensen negatief zijn over politiek."

