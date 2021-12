Coens ziet geen probleem in gezamenlijk boek Bogaert en Francken

CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet er geen graten in dat zijn partijgenoot Hendrik Bogaert de komende week samen met N-VA'er Theo Francken een boek voorstelt over de Navo.

"Als er constructieve samenwerking kan zijn, dan lijkt me dat perfect", reageerde Coens zondag in De Zevende Dag op Eén. "Hij (Bogaert, red.) heeft me recent gezegd dat hij nog actiever wil zijn als federaal Kamerlid, binnen CD&V", luidt het.