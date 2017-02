Vanavond meer in het nieuws om 18u30

Cohousing: binnenkort ook in Brugge

Vandaag werd in Brugge de eerste spadesteek gegeven voor het cohousingproject 'Stoer Huus' aan de Baliestraat. Het complex herbergt straks 27 stapelwoningen in het centrum van Brugge.

'Stoer Huus' is het eerste echte cohousingproject in onze provincie. Bij cohousing heeft elk gezin zijn eigen privéwoning maar worden een aantal faciliteiten en recreatieve voorzieningen gedeeld. Het aanpalende natuurgebied de Bleekweide wordt publiek domein zodat de hele buurt ervan kan genieten. In de bestaande en geklasseerde villa worden de gemeenschappelijke ruimtes voorzien.

Ook al moet de eerste steen nog gelegd worden, toch kennen alle buren in spe elkaar al bijzonder goed. Het gaat om een mix van jonge en oudere mensen, en mensen met een beperking. In een charter bevestigen alle toekomstige bewoners dat ze als ondersteunende en verantwoordelijke buur willen handelen.