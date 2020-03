Cokido vraagt begrip werkgevers voor werkende ouders

Er zijn 1600 gezinnen lid en daar komen er de laatste dagen steeds meer bij. Cokido vraagt in deze moeilijk tijd aan de werkgevers om zoveel mogelijk begrip op te brengen voor ouders met kinderen. Eefje Cottenier: "Mensen die bellen zijn arbeiders die geen recht hebben op thuiswerk of mensen die werken in winkels. Ze staan met de rug tegen de muur. Het gaat ook over alleenstaande ouders of anderstaligen die de taal niet spreken.

Beperkt tot drie gezinnen

Cokido brengt in normale tijden kinderen van 10 gezinnen samen, maar dat kan nu niet. Nu is het voorstel om het tot 3 gezinnen te beperken. En ook dat ligt bij sommigen al gevoelig. Cokido roept op tot wederzijds begrip. Cokido heeft op zijn website ook allerlei tips klaar om in deze corona-tijden aan veilige kinderopvang te doen.