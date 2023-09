Collectie jukeboxmuseum onder de hamer

De collectie van het vroegere jukeboxmuseum, eerst in Menen en ook korte tijd in De Panne, gaat begin volgend jaar onder de hamer. Een Nederlands veilinghuis zal alle stukken veilen.

Het gaat om een unieke verzameling van meer dan honderd jukeboxen vanaf de jaren dertig tot zeventig uit de vorige eeuw. De collectie is eigendom van een private verzamelaar uit Menen waar het jukeboxmuseum jarenlang gevestigd was. In de Panne sloot het museum begin 2019 al na twee weken de deuren, het nieuwe gemeentebestuur zag er geen brood in. De hele collectie staat nu in Tilburg, waar een veilinghuis eind februari elke jukebox individueel zal veilen. Volgens kenners kan de totale opbrengst oplopen tot een half miljoen euro.

