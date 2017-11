Collectief ontslag bij Balta?

Tapijtreus Balta sluit zijn residentiële tuftafdeling in Oudenaarde en brengt de productie over naar zijn vestigingen in Sint-Baafs-Vijve en Tielt. De directie heeft de intentie tot collectief ontslag bekendgemaakt en de procedure-Renault wordt opgestart, zo melden de vakbonden.

Op de betrokken afdeling in Oudenaarde werken 197 mensen, of twee derde van het personeel. De directie benadrukt dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk werknemers te laten meeverhuizen.

Woensdagavond is een ondernemingsraad gepland waar het businessplan verder toegelicht zal worden.

Balta, dat sinds midden juni noteert op de Brusselse beurs, maakte dinsdagochtend bekend dat de winst in het derde kwartaal beïnvloed werd door een impact van de wisselkoersen, grondstofprijsinflatie en opstartproblemen in de commerciële tegelfabriek in België. Balta-topman Tom Debusschere zegt de marges te willen herstellen door "de operationele voetafdruk te optimaliseren".

Winst gedaald

Tijdens het derde kwartaal boekte de tapijtreus een omzet van 158 miljoen euro, een toename met 23 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winst daalde met 2,4 procent tot 18,9 miljoen euro. De winst werd in het derde kwartaal beïnvloed door een impact van de wisselkoersen, grondstofprijsinflatie en opstartproblemen in de commerciële tegelfabriek in België.

"Bij de bekendmaking van onze sterke resultaten voor het eerste halfjaar hebben we gewezen op de tegenwind die we in de tweede helft van het jaar verwachtten vanwege de hogere grondstofprijzen en negatieve wisselkoerseffecten", zegt Balta-topman Tom Debusschere. "Deze zijn groter gebleken dan ingeschat en de ondertussen genomen acties zullen onze resultaten vanaf het vierde kwartaal ten goede komen."

Midden juni trok Balta naar de Brusselse beurs aan een intekenprijs van 13,25 euro per aandeel. Maandagavond sloot het aandeel de handel af op 12,15 euro.