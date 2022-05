Collega's van metaalbedrijf Dana fietsen 1000 kilometer voor goed doel

Dana Brugge is een Amerikaanse onderneming die onderdelen maakt voor onder andere voertuigen in de mijnbouw, de havens en toestellen die vliegtuigen verplaatsen. In het bedrijf organiseert 'de vriendenkring' sportactiviteiten om collega's de kans te geven om te bewegen, ook buiten de werkuren.

Dit jaar trekken 54 collega’s voor de vijfde keer naar de Alpen om er drie dagen verschillende cols te beklimmen. Telkens fietsen ze voor een goed doel, zoals Kom op tegen Kanker. "In 2021 zijn we door corona niet kunnen vertrekken. Nu fietsen we vanuit Brugge naar Col de la Bonnette", vertelt werknemer Imar Clous. "We willen zo onze jongere collega’s een voorbeeld geven om af en toe iets vrijwilligs te doen voor anderen."