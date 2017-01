De leerlingen van het Sint-Jans Berchmanscollege uit Avelgem hadden vandaag een extra sportdag, in de sneeuw in de Oostkantons.

Die extra sportdag valt duidelijk in de smaak. In Sankt-Vith ligt op dit ogenblik tot 50 cm sneeuw op de hoogste toppen, er is een dertigtal skicentra open. Tot groot jolijt van de leerlingen uit het college van Avelgem, die de schoolbanken voor één keer mochten inruilen voor een paar skilatten, en veel plezier.

Onze oproep voor leuke filmpjes werd massaal opgepikt, en dus kregen we heel wat leuk beeldmateriaal van de leerlingen...