Colruyt gaat vanaf nu de slachthuizen en veebedrijven waarmee het samenwerkt onaangekondigd laten controleren. Dit initiatief komt er in nasleep van de onthullingen van wanpraktijken in slachthuizen en kwekerijen bij ons.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights kon onder meer beelden maken in het varkensslachthuis van Tielt, een kippenbedrijf in Wingene en het runderslachthuis in Izegem. Die beelden lieten niets aan de verbeelding over en het warenhuis kreeg daarna veel vragen van verontwaardigde klanten. Vandaar dat Colruyt nu actie onderneemt.