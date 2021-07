Colruyt haalt GEOxyz aan boord voor bouw zeeboerderij

Op 5 kilometer voor de Belgische kust wil Colruyt mosselen weken in de Westdiepzone. Voor de realisatie van de eerste fase van de zeeboerderij gaat de warenhuisgroep in zee met het West-Vlaamse GEOxyz. GEOxyz uit Zwevegem is een onderwaterdatabedrijf. Het onderzoekt in die zone niet alleen de bodem, maar zal er ook de maritieme werken uitvoeren.

Afbakening

Deze zomer ligt de absolute prioriteit voor Colruyt Group op de veiligheid in en rond de projectzone. Een dergelijke zone heeft tot doel om te vermijden dat andere gebruikers van de zee daar terechtkomen. De afbakening van de kweekzone en de installatie zal plaatsvinden door middel van 16 grote signalisatieboeien. “Op die manier zorgen we ervoor dat zeevarenden niet per ongeluk in de zone terechtkomen”, zegt Jeroen Theys, managing director bij Colruyt Group. “Daarnaast nemen we nog andere maatregelen om de veiligheid van de zeevarenden te garanderen. Zo zetten we de zeeboerderij ook digitaal op de zeekaarten en investeren we in een radarinstallatie die de zone 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bewaakt. Tot slot blijven we alle stakeholders informeren en sensibiliseren over de aankomende werken en wijzigingen voor de kust van Nieuwpoort.”

De groep lanceert daarom een website waarop geïnteresseerden meer kunnen lezen over de zeeboerderij en de voortgang van de werken. Meer informatie is vanaf nu terug hier te vinden