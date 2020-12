Colruyt heeft nodige vergunningen voor zeeboerderij

Die ligt in de Westdiepzone, op 5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde. Daar wil Colruyt in een eerste fase mosselen en later ook zeewier en oesters kweken. In april al vroeg de groep de nodige vergunningen aan.

Met de vergunningen op zak zoekt de groep nu naar partners voor de installatie en het onderhoud van de mossellijnen, de kweek en oogst van Belgische mosselen, en de verwerking en verpakking ervan. Colruyt verwacht pas ten vroegste een eerste beperkte mosseloogst in het najaar van 2022 en hoopt in 2023 op een volwaardig Belgisch mosselseizoen.

BMM

De Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) beoordeelde de milieueffecten van de zeeboerderij en bracht positief advies uit aan de bevoegde minister Van Quickenborne. Brigitte Lauwaert, diensthoofd van BMM: “BMM verleent al sinds 1980 advies over de bescherming van het Belgische deel van de Noordzee. Nu wordt er voor het eerst een commercieel aquacultuurproject vergund, een unicum in de Belgische maritieme geschiedenis. Op basis van onze wetenschappelijke expertise hebben wij hard gewerkt aan de voorwaarden waaraan het project moet voldoen en aan een monitoringsprogramma om de effecten van de zeeboerderij in kaart te brengen. Dit monitoringsprogramma wordt door BMM en Colruyt Group samen uitgevoerd.”

