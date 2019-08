Colruyt Kortrijk test automatische herkenning groenten en fruit

Daar wordt voor het eerst 120 soorten groenten en fruit automatisch herkend aan de kassa met behulp van artificiële intelligentie. In samenwerking met het bedrijf Robovision werd een slimme camera ontwikkeld en opgehangen boven een weegschaal die onmiddellijk bepaalt om welk product het gaat. Het systeem zal drie maanden getest worden om te kijken of het voor meer tijdswinst en efficiëntie aan de kassa zorgt.

Rudi Dewulf, regionale verkoopsdirecteur Colruyt: "Wanneer klanten aan de kassa een groente of fruitsoort in de weegschaal leggen, maakt de camera een foto. Op basis van die foto kan het systeem automatisch herkennen welk product er in de weegschaal ligt. Waarna klanten met behulp van een tablet het juiste product bevestigen". (Lees verder onder de foto)

Verpakking

Er is bewust gekozen voor groenten en fruit omdat dit assortiment geen barcode heeft. "Tot nu toe tikken bediende-verkopers voor alle groenten en fruit een code in aan de kassa, met automatische productherkenning is dit niet meer nodig. Ten tweede kan de bediende-verkoper de andere producten al scannen terwijl de klant zijn onverpakte groenten en fruit weegt met behulp van de camera. Tot slot zou het ook kunnen dat er minder groenten en fruit verpakt moeten worden in de toekomst. Nu verpakken we sommige groenten en fruit om verwarring tussen producten te vermijden. Door het automatisch herkennen, valt dit probleem misschien weg,” zegt Rudi Dewulf.