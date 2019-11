Colruyt neemt ‘klimaatbrief’ van jongen van 10 au sérieux

Een brief schrijven naar de Colruyt en daarin je bezorgdheid uiten om het milieu, dat heeft Bas uit Oostrozebeke gedaan. En zijn kritiek werd niet weggelachen.

De Colruytwinkel van Oostrozebeke ontving enkele maanden geleden een briefje van Bas. De jongen van 10 uitte zijn bezorgdheid over al het plastic dat er in de Colruyt gebruikt wordt. Hij gaf ook enkele ideetjes mee om daar verandering in te brengen.

Het briefje van Bas is helemaal tot bij de dienst verduurzaming van Colruyt Group geraakt. Daar werd beslist om bij Bas en zijn klas op bezoek te gaan om kennis te maken en hen te vertellen welke initiatieven Colruyt Group allemaal neemt om verpakkingen te verduurzamen, bijvoorbeeld de herbruikbare zakjes voor groenten en fruit.

Samen organiseren ze vandaag ook een zwerfvuilactie, van de school van Bas tot aan de Colruytwinkel. Nadien volgt wat meer uitleg over recycleren. Ten slotte is er een rondleiding in de winkel.