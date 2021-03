Comeos: "Winkelen op afspraak is een ramp"

Er was zaterdag veel minder volk in de straten en de klanten die toch kwamen opdagen vonden de nieuwe regels te verwarrend, klinkt het bij Comeos. Die verwarring vertaalde zich in de omzetcijfers die een duik namen van 60 tot 85%.

In de stadscentra was het gemiddeld -60%, maar de winkels in de shoppingcentra noteerden tot 85% minder omzet in vergelijking met een normale zaterdag, blijkt uit de rondvraag. Comeos berekende verder dat de kost van deze nieuwe maatregelen voor de volledige sector neerkomt op 1 miljard euro omzetverlies. Daarnaast zijn er meer dan 13.000 jobs in gevaar.

"Derde sluiting"

“In de praktijk en in de cijfers komen de nieuwe regels van winkelen op afspraak neer op een derde sluiting", vindt Dominique Michel, CEO van Comeos. "De overheid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen door de handelaars te ondersteunen. We vragen concreet een vrijstelling van de rsz voor het tweede kwartaal en een tussenkomst in de vaste kosten van alle handelaars, zowel de kleine als de grote.”

Lees ook