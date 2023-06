Coming out Conner Rousseau, met West-Vlaamse linken

De coming out van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau beheerst al sinds donderdag in de vooravond alle nieuwsmedia. Wat op zich - voor iemand die twijfelt over zijn geaardheid en dat ook uitspreekt - niet zou moeten het geval zijn. Voorgangers zijn er genoeg.

Op de achtergrond spelen ook twee meldingen over mogelijk ongepast gedrag. Met een West-Vlaamse link.

Het is in een video van bijna een kwartier - gemaakt door reportagemaker Eric Goens uit Koksijde - dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die roots heeft in Nieuwpoort, zijn twijfel over zijn geaardheid uitspreekt. Een twijfel die er bij hem al heel lang is. En waar hij nog niet aan uit is. Hij kan minstens voor mannen én vrouwen gevoelens krijgen, zegt hij, maar hij wil niet in een 'kotje' gestoken worden. Rousseau verwijst in de video ook naar enkele momenten in zijn jeugd, die hem op dat gebied getekend hebben.

Opmerkelijke timing

Dat Rousseau nu, half juni, met de video naar buiten komt, is geen campagnestunt, benadrukken andere kopstukken bij Vooruit. Ze hebben hem die timing ook zelf geadviseerd. Het tijdstip is net gekozen om de campagne - die na de zomer allicht de Wetstraat zal beheersen richting verkiezingen in juni '24 - voor te zijn. Maar er speelt nog iets anders mee. Rousseau voelt zich "opgejaagd wild". En dat heeft niets te maken met campagnestress. Wel met een geruchtenmolen en met twee vooronderzoeken van het parket.

Eén van die vooronderzoeken heeft ook een West-Vlaamse link. "Een heksenjacht", zegt zijn advocate Christine Mussche. Het gaat om een melding over mogelijk ongepast gedrag bij een minderjarige, die is binnengekomen bij het parket van West-Vlaanderen. Die melding is, volgens de advocate, evenwel niet ingediend door het slachtoffer of diens omgeving, maar door een journalist. Het parket van West-Vlaanderen is in een vooronderzoek met de melding aan de slag gegaan. Maar het parket heeft de zaak geseponeerd, waardoor ze dus zonder voorwerp is, en eigenlijk ook geen nieuws. Een tweede gelijkaardig vooronderzoek, door het parket van Antwerpen, is nog lopend.

Interviews over dit alles geeft Conner Rousseau niet. Hij vertrekt op vakantie nu. Haast alle West-Vlaamse Vooruit-kopstukken, zoals Melissa Depraetere uit Stasegem, spreken op sociale media wel hun steun uit voor hun voorzitter. Zij hebben het over een roddel- en lastercampagne. Een geruchtenmolen die de voorbije weken gericht was op Rousseau.

Altijd trots op jou, vandaag meer dan ooit pic.twitter.com/O38QOISO68 — Melissa Depraetere (@MelissaDepr) June 15, 2023

Video te koop aangeboden

Als nevenlijn in het hele verhaal, loopt het feit dat de video die Conner Rousseau liet opnemen door Eric Goens, te koop is aangeboden aan verschillende nieuwsredacties. 750 euro voor een minuut, 1500 euro voor de hele video. Waar geen enkel nieuwsmedium is op ingegaan. Vrij snel heeft Vooruit beslist dat de video toch gratis beschikbaar moest zijn. Hij is ook gewoon te bekijken op youtube. Het geeft de coming-out van Rousseau, in perceptie, zo voor sommigen het gevoel van een gecommercialiseerde emotie.