Commissie buigt zich over aanhoudende droogte

Het uitblijven van lange periodes van regen zorgt momenteel al voor lage waterstanden en de komende dagen en weken lijkt daar weinig verandering in te zullen komen. Voor landbouwers komt een eventueel captatieverbod erg ongelegen. In de provincie Antwerpen is al een captatieverbod aangekondigd. En de Boerenbond verwacht dat dat ook elders zal gebeuren. De voorbije jaren kende ons land al verschillende lange droogteperiodes, maar dit jaar valt ze wel bijzonder vroeg.