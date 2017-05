Commonwealth opent informatiecentrum

Vandaag is het CWGC informatiecentrum in de Menenstraat in Ieper officieel geopend.

Het centrum wil de werking van de Commonwealth War Graves Commission in de kijker stellen, naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan.

Bezoekers worden er onder meer wegwijs gemaakt in de vele CWGC begraafplaatsen verspreid over het West-Europese grondgebied.



De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is verantwoordelijk voor het herdenken van bijna 1.7 miljoen militairen van het Britse Gemenebest die hun leven lieten tijdens beide wereldoorlogen. De graven en gedenktekens voor deze mannen en vrouwen, die uit alle delen van het Britse Gemenebest kwamen en die verschillende geloofsovertuigingen of geen geloof hadden, bevinden zich in zo’n 154 landen wereldwijd. In West-Europa bevinden zich ruim 4000 CWGC begraafplaatsen en gedenktekens waar meer dan 800.000 gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht worden.