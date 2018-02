Commotie over mogelijk mishandelde honden

De fokker, een Fransman van 51, heeft wellicht niet de juiste vergunning zegt de burgemeester, en de honden leven er in moeilijke omstandigheden. De politie ging gisteren al eens langs, maar mocht niet binnen. Het parket onderzoekt de zaak.



De ophef begon na een aantal filmpjes van de buren op Facebook. Daarop is onder meer een hond te zien die mankt.



Bij het parket loopt er al een dossier tegen de fokker. Twee jaar geleden zijn er al inbreuken vastgesteld, onder meer tegen dierenwelzijn. Daarvoor moet hij voor de rechtbank komen. Het onderzoek naar mogelijke nieuwe inbreuken is volop aan de gang.

Deze beelden plaatsten de buren op Facebook