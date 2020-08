Compact Disk Dummies geven concert op lege renbaan Waregem

Een ongewoon concert voor de Compact Disk Dummies zaterdagavond: ze traden op in lege hippodroom. Ook Wannes Cappelle was erbij als gast. Inwoners van Waregem konden het concert volgen via livestream, thuis of op een groot scherm in de stad.

Het optreden is een thuismatch voor de broers Lennert en Janus Coorevits uit Desselgem. Met drie nummers samen met Wannes Cappelle is het West-Vlaams onderonsje helemaal compleet.

Geslaagd alternatief

Op veel plekken werd het concert samen online gevolgd, bijvoorbeeld in het cultureel centrum in Desselgem of een zomerbar. En ook al kon het publiek het online alternatief wel smaken, bij de Compact Disk Dummies zelf blijft het gemis naar optredens met publiek groot. "Voor ons beide is het gewoon iets dat we heel graag doen, zeker nu we net een nieuw album uit hadden", klinkt het bij de broers.

Bekijk hierboven het verslag van het online concert!