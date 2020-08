De complete lockdown in MPI De Steiger in Koksijde is opgeheven. De besmettingen doen zich alleen voor in één leefgroep, blijkt uit coronatests.

Gisteren moesten de veertig kinderen en hun begeleiders in De Steiger in afzondering. In leefgroep de Zeeduiveltjes, voor jongetjes jonger dan 12, waren een verpleegster en twee begeleiders besmet geraakt. De leefgroep moest meteen in afzondering, maar meteen ook het hele MPI. Maar nu blijkt na tests dat het bij die besmettingen blijft. Alleen de Zeeduiveltjes blijven nu nog een week in quarantaine.

