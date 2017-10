Computer speurt naar eenzame senioren in Knokke-Heist

Een telefonist belt alleenstaande 65-plussers op, de meeluisterende computer geeft meteen aan of er eenzaamheid dreigt. "Tuurlijk, mijn kind, met mij gaat alles goed." Een bejaarde kan het zo zeggen, en tegelijk misschien het omgekeerde bedoelen. In Knokke-Heist experimenteren ze in het project Mi.Babbel met algoritmes en artificiële intelligentie om die verborgen of verzwegen eenzaamheid en isolement bij bejaarden op te sporen.

UGent

Het OCMW heeft er vijftig alleenstaande 65-plussers gecontacteerd met de vraag of het bedrijf Sebeco hen op gezette tijdstippen mag contacteren. Elke week krijgen ze dan een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Intussen analyseert de computer ook het stemgeluid. "Daaruit kan je een schat aan informatie halen. Uit vorige onderzoeken blijkt dat je met zeventig procent zekerheid kan zeggen of iemand verveeld, gelukkig of kwaad is op basis van zijn stemg

ebruik", zegt Kris Demuynck, professor spraak- en audioverwerking aan de UGent, dat het systeem uitdokterde. Al die telefoongegevens leveren dan een groen, oranje of rood rapport op. "Bij rood is onmiddellijke hulp vereist", zegt Walry. Behalve het experiment in Knokke-Heist zijn er ook tests in Aalst, en verschillende andere OCMW's tonen ook interesse.

