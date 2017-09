Concert is hommage aan oorlogsdichter en stad Ieper

Dit weekend gaat in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal ‘A symphony of Trees’ in wereldpremière.

Het is een hommage aan de stad Ieper en de Britse dichter en componist Ivor Gurney die honderd jaar geleden deelnam aan de Derde Slag om Ieper. Gisterenavond, net voor de première, repeteerden het Symfonieorkest Vlaanderen, elf West-Vlaamse koren en enkele solisten voor het eerst allemaal samen.

Dirigent David Angus was gisteravond tevreden over de 400 uitvoerders. Alles paste mooi in elkaar. Dat vond ook componist Piet Swerts. “Het werk duurt anderhalf uur. Het is specifiek voor deze ruimte geschreven zijn. Deze kathedraal heeft een specifieke akoestiek.”

Voor de tekst van het oratorium baseerde Piet Chielens zich op de poëzie van Gurney over het verwoeste Ieperse landschap. De totale vernietiging van de natuur en het leven schokte de Britse dichter toen hij in 1917 in de Ieperboog aankwam. “Bomen drukken het lot van mensen uit. Dat kennen we allemaal. Bij een geboorte planten we een boom, er is een levensboom, een meiboom en een vredesboom. Maar Gurney schreef over de dorre, verminkte bomen als een symbool voor het menselijk lijden. De bomen groeiden terug, net als het heropgebouwde Ieper - als blijvende getuigen van de gruwelen van een wereldoorlog.”