Concertgebouw nu ook overdag te bezoeken

Ook zonder tickets kan je nu het Concertgebouw in Brugge verkennen. Vanaf vandaag zet het kunstenhuis zijn deuren open voor het publiek. Met het Concertgebouw Circuit leer je het gebouw vanbinnen en vanbuiten kennen.

Op het Concertgebouw Circuit komen de bezoekers langs 20 stopplaatsen in het gebouw. Ze maken er kennis met de collectie hedendaagse beeldende kunst van onder meer Dirk Braeckman en Luc Tuymans en klankkunstinstallaties. Het uitzicht vanop het dakterras op Brugge en omgeving is uniek. Ook het reilen en zeilen binnen de muren van het kunstenhuis zijn te ontdekken zoals de repities, opnames en huisartiesten.

Vanaf nu is het Concertgebouw ook overdag toegankelijk. Alsof het alle dagen opendeurdag zou zijn. Het Concertgebouw Circuit toont wat leeft in het kunstenhuis en bevat ook enkele nieuwigheden. Zoals een unieke luistermaquette van het Concertgebouw maar dan 40 keer kleiner dan in het echt, waar bezoekers zelf klanken kunnen creëren en ontdekken hoe elke ruimte van het gebouw klinkt.