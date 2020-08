Concertgebouw start seizoen op 11 september voor heel beperkt publiek

Volgens Van Eeckhoutte is de maximumcapaciteit van 100 toeschouwers op lange termijn niet rendabel. De directeur hoopt dan ook op een aanpassing van die regel. Vanaf 31 augustus gaat de ticketverkoop voor het eerste blok van het cultuurseizoen van start. Alle voorstellingen gebeuren aangepast aan de coronamaatregelen.

Vanaf september wordt het publiek opnieuw verwelkomd in het Concertgebouw van Brugge. Weliswaar gebeurt dat onder de strikte coronamaatregelen. Zo zullen er per voorstelling maximaal 100 toeschouwers worden toegelaten. Een onhaalbare maximumcapaciteit op lange termijn volgens algemeen directeur Katrien Van Eeckhoutte. "Onze zalen zijn zeer groot. Zelfs met respect voor de afstandsregel, kunnen wij meer dan 100 man in een zaal plaatsen." Daarom pleit de directeur voor een aangepaste regel naargelang de grootte van de infrastructuur.

"Gewoon niet rendabel"

"Voorstellingen voor 100 personen zijn op lange termijn gewoon niet rendabel", aldus Van Eeckhouttte. Zolang de Nationale Veiligheidsraad de regel niet aanpast, vinden de voorstellingen in september en oktober in het Concertgebouw plaats voor 100 personen. Om dat op een veilige manier te laten gebeuren, zorgde het Concertgebouw voor heel wat veiligheidsmaatregelen. Zo werd een nieuw zaalplan opgesteld waarbij de 100 toeschouwers worden gespreid over de ruimte. Ook werden wandelroutes uitgewerkt met pijlen om kruising tussen mensen te vermijden. Het is verplicht om binnen het gebouw een mondmasker te dragen en op verschillende plaatsen in het gebouw kunnen de handen ontsmet worden. De vestiaire zal niet worden gebruikt.

Verder zal het gebouw regelmatig gepoetst en ontsmet worden en wordt er extra aandacht besteed aan het ventileren van de ruimtes. Via het bestaande ticketsysteem worden toeschouwers geregistreerd voor eventuele contacttracing. Om te kunnen inspelen op de meest recente coronamaatregelen kiest het Concertgebouw voor een gefaseerde ticketverkoop. Zo start de ticketverkoop voor het programma van september en oktober op 31 augustus.